Топ 5 новостей Выборга: балкон пал под натиском фуры, а у школьников прошли последние звонки

Ученики одиннадцатых классов попрощались со школой, а младшие школьники сдали экзамены по ПДД. Фура задела и обрушила часть балкона 1799 года. Министр образования посетила Выборг и вместе с губернатором вручила директору выборгского музея-заповедника гарантийку на старинные часы. Подробнее обо всем этом в выпуске.

Итоговый новостной выпуск за неделю с 20 по 26 апреля.

Пережил две войны, три страны и погиб от продуктовой фуры. На одной из самых популярных среди туристов улиц в старом городе фура снесла часть балкона 1799 года постройки. Наш корреспондент побывал на месте происшествия и подтвердил все самые ужасные опасения.



Младшие школьники сдали экзамен по ПДД и вождению. Теорию со знанием знаков и разметки, а также практику вождения велосипеда у начальных классов принимал действующий инспектор ГИБДД. Как выяснилось, Выборгские школьники знают правила лучше, чем многие взрослые автомобилисты. Главное, чтобы к моменту получения настоящих водительских удостоверений эти бесценные знания не пропали.



А ещё наш город посетила министр просвещения Ольга Васильева. Оказывается, это не первый её визит в Выборг. Правда в прошлый раз она здесь была ещё пионером. В Выборге министр встретилась с новоиспеченными педагогами на форуме молодых учителей и порадовала их обещанием отменить налоги за выплаты в рамках государственной программы "Земский учитель". То есть тот миллион, который обещают учителям, переезжающим работать в небольшие города и села, очень вероятно, не будет облагаться налогом.



Также министр вместе с губернатором Александром Дрозденко вручили директору Выборгского музей-заповедника гарантийный талон на часы, установленные внутри Часовой башни. В документе сказано, что отремонтированные часы прошли контроль качества и полностью исправны, а также, куда следует обращаться в случае поломки. И это самая впечатляющая гарантия, о которой мы только слышали. Особенно учитывая, что механизм был произведен ещё в 1753 году.

В Выборгских школах прошли последние звонки. Уже в четверг на улицы городов нашего района вышли 568 абитуриентов, чтобы насладиться последним летом детства. Ровно столько одиннадцатиклассников выпустилось в этом году. Мы всей редакцией желаем выпускникам лёгкой службы, ну или успехов в сдаче ЕГЭ и при поступлении в ВУЗы.

Видео: Piter.TV