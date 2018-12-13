  1. Главная
  2. Новости
  3. Картина дня
Вчера, 15:48
916
michusiris
Код вставки плеера

Видео: в школах Выборга прошли последние звонки

0 0

В Выборгских школах состоялись трогательные минуты прощаний. Уже бывшие ученики девятых и одиннадцатых классов сегодня в полдень услышали свои последние школьные звонки.

Всего в Выборгском районе сегодня завершило школьное обучение 2188 человек. Большая часть из них завершили обучение в 9 классах и при желании еще смогут вернуться в родные школьные стены. Таких учеников было 1620 человек. Остальные 568 школьников завершили полное среднее образование и впереди большинство из них ждет учеба в высших учебных заведениях.

Особенно интересно, что в этом году прошел первый выпуск кадетского класса, обучавшегося с 5 по 9 класс. Статные юноши и аккуратные девушки в погонах завершили обучение по военно-морскому профилю. И несмотря на то, что учились они в 6 школе, их последний звонок прошел в стенах Выборгской гимназии.

Всего в районе на данный момент продолжает обучение 600 кадетов в 16 кадетских классах.

Видео: Piter.TV

Теги: алые паруса, выборг, выборгский район, выпускной, выпускные, гимназия, последние звонки, последний звонок, школа, школа 6, школа 6 выборг
Категории: Выборг, Картина дня, Новости Выборгского района, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии