Видео: фура снесла балкон исторического дома на одной из самых живописных улиц Выборга

Здание 1799 года, расположившееся на одной из самых привлекательных для туристов улиц осталось без балконной ограды, на которой был написан год постройки дома.

Сегодня, в районе трех часов дня автомобиль Scania снес часть ограждений балкона на историческом здании в самом центре Выборга. Инцидент произошел всего в трех сотнях метров от главной достопримечательности города: Выборгского замка. Как следует из рассказов очевидцев, водитель не расчитал габариты машины и задел кузовом огражение балкона, которое как раз находилось на уровне крыши большегруза. С балкона исторического здания обвалились перила и несколько цветочных горшков, высаженных на них владельцем квартиры.

На место происшествия оперативно прибыл наряд ДПС. Сотрудники составили протокол на неаккуратного водителя.

Сейчас обрушившееся ограждение было вывезено специалистами УК, обслуживающей исторический дом. Повреждения, нанесенные зданию 1799 года постройки, а также стоимость последующего восстановления еще предстоит определить. Руководитель УК в свою очередь полностью уверен, что сумма, необходимая на восстановление балкона должна быть предоставлена перевозчиком.

Видео: Piter.TV