В нынешних ПДД указано, что водитель "должен уступить дорогу".

Минтранс хочет обязать водителей перестраиваться при встрече со спецтранспортом. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект изменений в ПДД, предложенный ведомством.

В документ отмечается, что водители при виде спецтранспорта будут должны перестроиться в другой ряд или же принять все необходимые меры, чтобы пропустить такую машину. В нынешних ПДД указано, что водитель "должен уступить дорогу". Также водителей могут обязать разъезжаться перед теми "гражданскими" автомобилями, в которых перевозят высокопоставленных лиц.

Ранее мы сообщали, что Минтранс обсуждает овербукинг на рейсах, выполняемых не реже двух раз в сутки.

Фото: Piter.tv