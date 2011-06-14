Минтранс обсуждает овербукинг на рейсах, выполняемых не реже двух раз в сутки

Дмитрий Зверев призвал ориентироваться на заботу о пассажирах.

Российское министерство по транспорту обсуждает применение овербукинга на авиационных рейсах, которые осуществляются не реже двух раз в сутки. Соответствующее заявление сделал статс-секретарь, заместитель главы профильного ведомства Дмитрий Зверев, выступая на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025) в рамках сессии "Пассажир всегда прав..." Чиновник из федерального правительства объяснил коллегам, что на данный момент ведется обсуждение и устанавливаются базовые принципы, в отношении которых будет дан приоритет. Эксперт добавил, что, возможно, не всегда принятые решения могут нравиться отечественных авиакомпаниям, однако власти ориентируются на заботу о пассажирах, на высокое качество обслуживания клиентов и информировании их о происходящем на каждом этапе бронирования. В частности, предусмотрено обязательное предоставление компенсаций при овербукинге.

И самое главное, мы говорим о том, что сверхбронирование возможно только на рейсах, летающих не реже, чем дважды сутки. Возможно, что цифра будет больше. Дмитрий Зверев, замглавы Минтранса РФ

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Фото и видео: ПМЮФ-2025