Минтранс готовит базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний

В ведомстве отметили, что эта база будет регулировать процесс получения соответствующего разрешения.

Минтранс России готовит базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний. Об этом сообщил глава ведомства Роман Старовойт в интервью "РИА Новости".

По его словам, эта база будет регулировать процесс получения соответствующего разрешения. Речь идет о так называемом "мокром лизинге" для международных перевозок, когда в аренду берется самолет с экипажем, а остальные расходы берет на себя арендодатель.

Ранее Мьянма прекратила авиасообщение с Россией.

Фото: Piter.tv