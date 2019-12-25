От компании ждут информацию по осенне-зимнему расписанию.

Мьянма прекратила авиасообщение с Россией. Об этом сообщил журналистам коммерческий директор новосибирского аэропорта "Толмачево" Станислав Таравков.

Рейсы авиакомпании Myanmar Airways International перестанут летать в Новосибирск из-за низкой загрузки и землетрясения, произошедшего в конце марта. Аэропорт максимально пытался поддержать перевозчика различными рекламными акциями, но загрузка рейса до последнего времени была невысокой. Таравков отметил, что от компании ждут информацию по осенне-зимнему расписанию.

Ранее мы сообщали, что пассажирский самолет Airbus А330 загорелся в аэропорту Орландо.

Фото: pxhere.com