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Мьянма прекратила авиасообщение с Россией
Сегодня, 10:47
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Мьянма прекратила авиасообщение с Россией

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От компании ждут информацию по осенне-зимнему расписанию.

Мьянма прекратила авиасообщение с Россией. Об этом сообщил журналистам коммерческий директор новосибирского аэропорта "Толмачево" Станислав Таравков.

Рейсы авиакомпании Myanmar Airways International перестанут летать в Новосибирск из-за низкой загрузки и землетрясения, произошедшего в конце марта. Аэропорт максимально пытался поддержать перевозчика различными рекламными акциями, но загрузка рейса до последнего времени была невысокой. Таравков отметил, что от компании ждут информацию по осенне-зимнему расписанию.

Ранее мы сообщали, что пассажирский самолет Airbus А330 загорелся в аэропорту Орландо.

Фото: pxhere.com

Теги: авиасообщение, мьянма, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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