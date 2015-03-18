Пассажирский самолет Airbus А330 загорелся в аэропорту Орландо

Более 200 человек покинули заполыхавший лайнер без последствий.

Пассажирский самолет Airbus А330 загорелся в международном аэропорту американского города Орландо. Свыше 200 человек были эвакуированы из горящего лайнера 21 апреля. Соответствующее заявление сделали журналисты из регионального телеканала Fox25 со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA). Известно, что в результате инцидента в воздушной гавани никто не пострадал. Сотрудники аэропорта рассказали СМИ, что причиной возгорания стала неисправность правого двигателя.

Airbus А330 от авиакомпании Delta Air Lines должен был совершить рейс в Атланту. Двигатель загорелся на взлетной полосе около 11:06 часов дня по местному времени (в 18:06 вечера по московскому времени). Когда самолет начал движение, то в выхлопной трубе одного из двигателей было замечено пламя. По данным от телеканала CBS News, возгорание локализовали и потушили. В общей сложности на борту находилось 292 человека. Речь идет о 282 клиентах авиакомпании и десяти членов экипажа.

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ