"Диктант Победы" можно будет написать в Пулково 25 апреля

Свои познания истории смогут испытать все: пассажиры, сотрудники, гости аэропорта.

Петербургский аэропорт в пятницу, 25 апреля, станет одной из площадок акции, приуроченной к 80-летию Победы, – "Диктанта Победы". Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

Свои познания истории смогут испытать все: пассажиры, сотрудники, гости аэропорта. Важно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф, выберите город и добавьте в избранное площадку "Аэропорт Пулково". Место проведения диктанта – первый этаж, общедоступная зона терминала, напротив выхода "Прибытие-2".

Ранее мы рассказывали о том, что в Северной столице встретят 65 блокадников, проживающих за рубежом, на торжествах к юбилею Победы. Для них подготовлена насыщенная программа, в которую войдут как официальные мероприятия, так и индивидуальные экскурсии.

Фото: Piter.TV