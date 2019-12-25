Опавшие листья на дороге могут быть опаснее гололёда: что важно учесть водителям

Мокрые листья образуют между покрышкой и дорожным покрытием тонкий слой влаги.

Осенний листопад способен превратить привычную городскую дорогу в скользкий участок. Особенно опасна ситуация, когда листья намокают после дождя: сцепление шин с асфальтом заметно снижается, а тормозной путь увеличивается. О том, какие риски несёт опавшая листва для автомобилистов и самой машины, рассказывает 110km.ru.

Мокрые листья образуют между покрышкой и дорожным покрытием тонкий слой влаги. Из-за этого автомобиль может потерять устойчивость даже там, где асфальт кажется обычным. Особенно осторожным стоит быть на поворотах, перекрёстках и участках возле обочин, где листва скапливается плотным слоем. Если она успела намокнуть и примялась колёсами, поверхность становится особенно скользкой.

При этом водитель зачастую не воспринимает листья как серьёзную угрозу. В отличие от гололёда, их появление не заставляет автоматически снижать скорость. Однако резкое торможение или манёвр на таком покрытии могут закончиться заносом. Поэтому перед поворотами лучше заранее сбросить скорость, увеличить дистанцию до других автомобилей и избегать резких движений рулём.

Проблемы возникают и после того, как машина покидает дорогу. Листья могут забиваться в дренажные отверстия, радиатор и воздухозаборники. Скопившаяся влага способствует появлению коррозии, а загрязнённый радиатор хуже справляется с охлаждением двигателя. Осенью также стоит периодически очищать пространство под дворниками и колёсные арки.

Не стоит забывать и об электронике. Прилипший к камере заднего вида или парковочному датчику лист способен нарушить работу системы и стать причиной ошибочных сигналов. Особенно неприятно это может проявиться у автомобилей, оснащённых системами кругового обзора и автоматического торможения.

Есть у осенней листвы и менее очевидное последствие — повреждение лакокрасочного покрытия. Органические остатки, долго остающиеся на кузове, разлагаются и в сочетании с влагой могут оставлять пятна. Поэтому листья лучше не просто смахивать перед поездкой, а регулярно удалять с капота, крыши и других поверхностей.

Отказываться от поездок из-за листопада, конечно, не нужно. Достаточно учитывать изменившиеся условия: заранее снижать скорость, держать большую дистанцию и проходить покрытые листвой участки без резких торможений и перестроений. А после поездки полезно проверить, не забились ли листьями радиатор, дренажи и зоны вокруг дворников.

Фото: Piter.tv (архив)