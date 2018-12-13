Министр просвещения о Выборге: последний раз была здесь еще пионеркой

Ольга Васильева рассказала каналу Piter.TV о своих впечатлениях от визита в Выборг.

Накануне министр просвещения РФ Ольга Васильева посетила с официальным визитом город Выборг. В рамках крупной педагогической конференции она презентовала проект программы "Земский учитель" и пообщалась с молодыми педагогами. Кроме того, у министра было несколько часов, чтобы посмотреть город. В интервью Piter.TV Ольга Васильева призналась, что в последний раз была здесь в детстве, а на этот раз город удивил ее красотой и объемом реставрационных работ. Особенно понравилась министру Библиотека Алвара Аалто.

Я была в Выборге всего один раз, очень давно, в период пионерского детства, и то проездом, пару часов. И сейчас у меня сильные впечатления, хоть я, как историк, хорошо знаю историю данного региона. Это очень красивый, очень притягательный для туристов оазис. Мы находимся в здании библиотеки Алвара Аалто, ЮНЕСКО признало это здание величайшим зданием минимализма. И мне очень хочется поскорее посмотреть на содержание библиотеки! Ольга Васильева, министр просвещения РФ

Отдельно Ольга Васильева отметила свой визит на Замковый остров. Экскурсию по замку для нее и губернатора Александра Дрозденко провел лично директор музея-заповедника Владимир Цой. Он рассказал чиновникам о ходе реставрационных работ на памятнике федерального значения.

Мне очень понравилось в Выборге. В первой половине дня у нас была экскурсия по замку, я оценила, какой здесь проходит масштаб реставрационных работ на памятнике федерального значения. И масштаб, и сроки. Это будет цветущий замок через очень короткое время. Первая очередь будет завершена через год, а вторая - 5-7 лет. Второе, что меня поразило, как трепетно коллеги и сам губернатор рассказывали о Часовой башне. Они говорили о том, что это за памятник архитектуры, как он работает. Ольга Васильева, министр просвещения РФ

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