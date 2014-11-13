В ГД оценили рекомендацию ЕСПЧ ввести в РФ регистрацию однополых браков.

Российский вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой прокомментировал позицию ЕСПЧ по ЛГБТ в России. По мнению политика, Москва не должна покидать Совет Европы из-за того, что Европейский суд по правам человека рекомендовал стране дать однополым парам возможность регистрации брака. Спикер прокомментировал ситуацию во время эфира на YouTube-канале "Соловьев Live".

Избиратели говорят - давайте уже встанем, выйдем уже и прекратим с ними общаться. Конечно, такая реакция она у всех, кто там находится, как и у меня. Это желание просто плюнуть, перекреститься и выйти. Петр Толстой, депутат ГД

Аналогичной позиции специалист предлагает придерживаться и в отношении ОБСЕ. Толстой считает, что СЕ и ОБСЕ являются для России каналами для продвижения собственных национальных интересов и интересующей повестки дня. При этом депутат считает, что рано или поздно Москве придется выйти из СЕ, но он призвал сделвть это по действительно заслуживающему поводу. Сейчас он уверен, что следует ждать.

Толстой напомнил о равенстве перед законом вне зависимости от ориентации.