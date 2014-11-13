Толстой напомнил о равенстве перед законом вне зависимости от ориентации

В ГД объяснили, почему ЕСПЧ пытается "размыть норму" в России.

В России все граждане равны перед законом, дополнительных прав для секс-меньшинств не возникает. Такое заявление в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал российский депутат из Государственной Думы Петр Толстой. Он прокомментировал заявление Европейского суда по правам человека о том, что Россия отказывает однополым парам в заключении брака. ЕСПЧ обязал Москву ввести специальную юридическую процедуру, которая позволит заключить соответствующие брачные союзы.

У нас позиция такая, в России все граждане равны перед законом, дополнительных прав для людей, потому что они относят себя к меньшинствам, не возникает, именно это бесит европейцев. Петр Толстой, вице-спикер ГД РФ

В ЕСПЧ считают, что законодательство Ф противоречит статье Европейской конвенции, в которой говорится об уважении частной жизни и семьи. Толстой уверен, что Европа хочет размыть норму для того, чтобы было не белое-черное, а "экзотические оттенки серого с радужными цветами". В частности, депутат напомнил об отмене нормы об обращении к дамам и господам, разрешении детям выбирать свой пол.

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Видео: YouTube / Соловьёв LIVE