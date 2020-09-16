Володин предложил судьям ЕСПЧ уйти в отставку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посчитал, что судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) продемонстрировали отсутствие квалификации, призвав Россию узаконить противоречащую её конституции практику однополых браков. Об этом заявил в своем Telegram-канале.
По мнению чиновника, судьи ЕСПЧ приняли неправильное решение. Володин напомнил о статье 79 Конституции РФ. В документе сказано, что "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем" основному закону, не подлежат исполнению в России. По его словам, ЕСПЧ относится к таким органам в первую очередь. У России есть свой культурный код, традиции, менталитет и законы. Володин подчеркнул, что с этим нужно считаться. При этом решения ЕСПЧ ведут только к разрушительным процессам.
Напомним, что ЕСПЧ признал нарушением статьи 8 Европейской конвенции о правах человека. Речь идет о трех однополых парах из России, которым отказали в регистрации брака. Суд посчитал, что Россия имеет обязательство исполнять положения конвенции.
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Фото: Госдума РФ
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