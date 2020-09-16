Володин предложил судьям ЕСПЧ уйти в отставку

Володин считает, что судьи обязаны знать и руководствоваться национальным законодательством страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посчитал, что судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) продемонстрировали отсутствие квалификации, призвав Россию узаконить противоречащую её конституции практику однополых браков. Об этом заявил в своем Telegram-канале.

По мнению чиновника, судьи ЕСПЧ приняли неправильное решение. Володин напомнил о статье 79 Конституции РФ. В документе сказано, что "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем" основному закону, не подлежат исполнению в России. По его словам, ЕСПЧ относится к таким органам в первую очередь. У России есть свой культурный код, традиции, менталитет и законы. Володин подчеркнул, что с этим нужно считаться. При этом решения ЕСПЧ ведут только к разрушительным процессам.

Напомним, что ЕСПЧ признал нарушением статьи 8 Европейской конвенции о правах человека. Речь идет о трех однополых парах из России, которым отказали в регистрации брака. Суд посчитал, что Россия имеет обязательство исполнять положения конвенции.

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Фото: Госдума РФ