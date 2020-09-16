Вашингтон объявит о новых мерах борьбы с хакерами

Белый дом намерен укрепить устойчивость в киберпространстве.

На этой неделе администрация США объявит о новых мерах борьбы с хакерами. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Накануне в Вашингтоне состоялась конференция, посвященная новым технологиям и вопросам безопасности. Салливан не стал уточнять, как именно власти хотят бороться с хакерами. Известно только то, что меры будут направлены на тех, кто использует компьютерные вирусы-вымогатели.

На данный момент в США тема кибербезопасности имеет особую актуальность. Так, например, в начале мая хакеры из группировки DarkSide взломали системы американской компании Colonial Pipeline. Спецслужбы США предположили, что база хакеров может находится в России или Восточной Европе. При этом, она никак не связана с государством. В пресс-службе Белого дома полагают, что за атаками стоит преступная организация REvil. На прошлой неделе она атаковала сети компании-производителя программного обеспечения Kaseya.

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