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Qatar Airways возобновляет рейсы в Доху из Пулково
Вчера, 16:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Qatar Airways возобновляет рейсы в Доху из Пулково

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Перелёты будут выполняться два раза в неделю по пятницам и воскресеньям.

Авиакомпания Qatar Airways с 23 июля планирует возобновить регулярные рейсы между Петербургом и столицей Катара Дохой. Информация об этом поступила от пресс-службы аэропорта "Пулково".

Перелёты будут выполняться два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. Пассажиров будут перевозить на Airbus A320, где находятся 12 мест бизнес-класса и 120 мест эконом-класса.

Рейсы из Петербурга в Катар были приостановлены в конце весны 2020 года.

В июне аэропорт Пулково обслужил более 50 тыс. пассажиров рейсов Петербург-Турция.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково

 

Теги: qatar airways, катар, пулково
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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