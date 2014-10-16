Qatar Airways возобновляет рейсы в Доху из Пулково

Перелёты будут выполняться два раза в неделю по пятницам и воскресеньям.

Авиакомпания Qatar Airways с 23 июля планирует возобновить регулярные рейсы между Петербургом и столицей Катара Дохой. Информация об этом поступила от пресс-службы аэропорта "Пулково".

Перелёты будут выполняться два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. Пассажиров будут перевозить на Airbus A320, где находятся 12 мест бизнес-класса и 120 мест эконом-класса.

Рейсы из Петербурга в Катар были приостановлены в конце весны 2020 года.

В июне аэропорт Пулково обслужил более 50 тыс. пассажиров рейсов Петербург-Турция.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково