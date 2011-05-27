ЕСПЧ обязал Россию узаконить однополые браки

Решение принято на основе иска трех российских однополых пар, которые с 2009 года пытаются узаконить отношения.

Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу трех однополых пар из РФ, которым отказали в оформлении брака. Об этом сообщается в решении на официальном сайте ЕСПЧ.

В суд обратились пары из Москвы и Грязей Липецкой области. С 2009 года они пытались вступить в брак, однако, ЗАГС отказывал им в регистрации союза. Также российские суды признавали решения ведомства законными.

В ЕСПЧ заявили, данным отказом было нарушено право на уважение, защиту частной и семейной жизни, которое прописано в восьмой статье Европейской конвенции. Кроме того заявляется, что нормы основного закона РФ о традиционной семье не являются основанием для нарушения прав меньшинств.

ЕСПЧ признает, что страны-участницы совета Европы могут выбрать наиболее подходящую им форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста (например, гражданское партнерство, гражданский союз или договор о солидарности). из решения ЕСПЧ

Таким образом, суд постановил, что Россия обязана предоставить возможность однополым парам зарегистрировать свои отношения в рамках национального законодательства.

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