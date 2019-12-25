"Никогда такого в России не было и не будет никогда".

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ нет ограничений прав из-за сексуальной ориентации, национальности, по расовому или религиозному признакам. Заявление он сделал на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституции.

Никогда такого в России не было и не будет никогда. Владимир Путин, президент России

Отметим, что в июне 2019 года глава государства заявил, что в России ровно и спокойно относятся к ЛГБТ-сообществу.

Также глава государства прокомментировал появление флага ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве. По его словам, это "показывает, кто там работает".

При этом, подчеркнул Путин, в России з апрещены не однополые отношения, а их пропаганда среди несовершеннолетних граждан.

Ранее на акции в поддержку Юлии Цветковой в Петербурге задержали трех человек.