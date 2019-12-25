На акции в поддержку Юлии Цветковой в Петербурге задержали трех человек

Задержанным вменили административную статью о нарушении самоизоляции.

Вечером в субботу, 27 июня в центре Петербурга прошли одиночные пикеты в поддержку Юлии Цветковой. Помимо этого, активисты развернули на канале Грибоедова большой плакат с подписью "И у цветов вырастут зубы" и зажгли файеры.

Задержанными оказались три активиста, которых отвезли в 28-й и 78-й отделения полиции. По данным "ОВД-Инфо", вечером их выпустили с административным протоколом по статье о нарушении режима самоизоляции.

Напомним, что в поддержку Юлии Цветковой в Петербурге ранее проходили одиночные пикеты. Художнице, фем- и ЛГБТ-активистке предъявили обвинение о распространении порнографии. Дело возбудили из-за публикаций картинок на публичной странице "Монологи вагины" после обращения активистов. Защитники считают, что Юлия занималась просвещением, а не распространением порнографии. Обвиняемая отметила, что ей вменяют "преступный умысел".

Фото: Объектив Реалий / Telegram