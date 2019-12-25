  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге прошли одиночные пикеты в защиту художницы и активистки Юлии Цветковой
Сегодня, 17:18
133
nadezhda_sib

В Петербурге прошли одиночные пикеты в защиту художницы и активистки Юлии Цветковой

0 0

Спустя полгода следствия девушке предъявили обвинение.

Художнице, фем- и ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой предъявили обвинение о распространении порнографии. Защитники Цветковой провели одиночные пикеты в разных районах Петербурга. Снимки стали появляться в социальных сетях.

Акция в поддержку девушки прошла с 14 до 17 часов в Северной столице. Защитники считают, что Юлия занималась просвещением, а не распространением порнографии. 

Обвиняемая не стала подробно рассказывать о случившемся, лишь отметила, что ей вменяют "преступный умысел". Следствие велось полгода.

Ранее в Петербурге активисты попытались помочь в борьбе с домашним насилием.

Фото: Facebook 

Теги: активистка, одиночные пикеты, юлия цветкова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии