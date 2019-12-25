"Поругайся со мной!". В Петербурге активисты попытались помочь в борьбе с домашним насилием

Горожанам предложили выплеснуть свои эмоции на улице, чтобы не приносить негатив в дом.

Во время режима всеобщей самоизоляции, который ввели в России из-за эпидемии коронавируса, количество случаев домашнего насилия выросло в 2,5 раза. Жертвы остались наедине со своими обидчиками в закрытых на замок квартирах: в период ограничений им попросту некуда пойти.

Российская художница и правозащитница Катрин Ненашева в рамках исследовательского проекта начала проводить в Петербурге серию социальных перформансов "Поругайся со мной". Активистка предлагает горожанам выплеснуть свои эмоции на улице, чтобы не приносить негатив в дом. Каждый может вышить платок с извинениями для своих близких и взять листовку о домашнем насилии с собой.

Катрин провела уже немало акций в Петербурге: во дворах Чёрной речки и Парнаса, на Парашютной улице, а сегодня, 16 мая, на Парке Победы. Кто-то узнал о них через друзей, кто-то — через разбросанные по почтовым ящикам объявления, а кто-то, как корреспондент Piter.tv, — проходя мимо по улице.

Шёл дождь, люди недоверчиво проскальзывали мимо столика, где сидела Катрин, по своим делам, кто-то на минуту озадаченно останавливался, с интересом глядя на девушку. Пока она объясняла, почему в период пандемии важно не молчать о проблеме домашнего насилия и приглашала прохожих "поругаться", помощница Таня стояла неподалеку с листом ватмана в руках, на котором красовалась недвусмысленная надпись "Мои соседи — доносчики":

Жители одного из домов написали заявление в полицию, узнав об акции, и нам сказали уйти — с сожалением поделилась она.

В глазах у Тани недоумение и грусть: пытаясь помочь людям, правозащитники столкнулись с агрессией и непринятием. Сотрудники полиции настоятельно попросили девушек покинуть двор, в котором проходил один из перформансов. Теперь они в первую очередь хотят помириться с соседями, объяснить, что создатели проекта им вовсе не враги.

Несмотря на неприятный инцидент, проект Катрин Ненашевой нельзя назвать безуспешным или бессмысленным. За несколько дней десятки людей сели к ней за стол, чтобы обсудить свои страхи из прошлого, настоящего и будущего. Социальный проект нашел отклик в сердцах петербуржцев, поэтому не остается никаких сомнений в том, что он не только полезен, но и необходим: молчать о насилии нельзя ни при каких условиях, тем более сейчас. Оставить проблему на потом — значит подвергнуть опасности чью-то жизнь.

Пока акция "Поругайся со мной" продолжает набирать популярность, каждый желающий может написать Катрин в социальных сетях и пригласить её к себе во двор: для этого нужно только желание и готовность открыть свое сердце.

Текст, фото: Рузанна Арушанян / Piter.tv