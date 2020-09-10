Толпа напала на полицейского в Колумбии

Протестующие избили офицера в Боготе.

Толпа протестующих напала на полицейского в Колумбии. Об этом сообщили местные журналисты в издании Bogota Post. Соответствующий ролик размещен в Telegram-канале "Милитарист".

В СМИ заявили, что массовые беспорядке в столице начались вечером 9 сентября. Демонстранты выступают против насилия со стороны правоохранительных органов. Протестующие успели поджечь местный департамент полиции. На опубликованных кадрах видно, как жители Боготы подбегают к офицеру, а после начинают его избивать.

Напомним, что поводом для протестов в Колумбии стала гибель Хавьера Ордоньеса. Мужчина скончался после того, как к нему применили электрошоковое оружие. Полиция задержала жителя города из-за того, что он якобы нарушил карантин. Офицеры избили гражданина, несмотря на то, что он просил их остановиться.

Фото и видео:Telegram-канал "Милитарист".

