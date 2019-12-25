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СМИ: В Колумбии нарушителей карантина по коронавирусу стали убивать
Сегодня, 15:54
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MShaffter

СМИ: В Колумбии нарушителей карантина по коронавирусу стали убивать

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Контроль за соблюдением карантина в нескольких штатах взяли на себя местные вооруженные группировки.

В Колумбии в некоторых регионах контроль за соблюдением карантина осуществляют местные вооруженные группировки, сообщает Daily Mail.

В 11 штатах из 32 вооруженные группировки взяли на себя обязанность следить за соблюдением ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По мнению специалистов с одной стороны это связано с тем, что эти группировки хотят взять на себя власть, с другой они реально бояться распространения вируса, так как медицина в стране в удручающем состоянии. В некоторых городах нет ни одного аппарата ИВЛ.

Группировки вводят более строгие ограничительные меры, чем правительственные. Об этих правилах они информируют население через листовки и сообщения в мессенджерах. Как сообщает издание, за последние месяцы в Колумбии из-за несоблюдения этих правил было убито 9 человек.

Ранее:В Токио зафиксирован рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом

Фото:dw.com

Теги: в мире, нарушение карантина, пандемия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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