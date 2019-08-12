Тела шести человек обнаружили на северо-западе Колумбии

Группа вооруженных людей расстреляла шахтеров и бизнесмена.

Тела шести человек обнаружили в Колумбии. Об этом сообщили местные журналисты из издания El Tiempo. В СМИ отметили, что погибшие стали жертвами нападения на северо-западе страны. Трагедия произошла в муниципалитете Сарагоса в департаменте Антьокия. По данным очевидцев, вооруженные люди расстреляли пятерых шахтеров и владельца бильярдного клуба.

В настоящее время власти Колумбии начали расследование данного преступления. В указанный район направлены дополнительные войска.

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