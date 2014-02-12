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Толпа беженцев сломала забор на границе Польши и Белоруссии

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Колонна мигрантов растянулась у границы двух стран примерно на один километр.

Толпа беженцев сломала забор около польско-белорусской границы. Видео с места событий опубликовал на своей странице в Twitter белорусский журналист Тадеуш Гичан.

В обнародованном ролике можно увидеть, как мигранты проходят через сломанное пограничное заграждение. В толпе людей есть женщины и дети. У большинства беженцев при себе большое количество личных вещей. 

По словам Гичана, колонна мигрантов растянулась у границы Польши и Белоруссии примерно на один километр.

Напомним, 15 ноября беженцы из стихийного лагеря расположились вблизи пограничного перехода "Брузги – Кузница" между двумя государствами. 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова отправить беженцев обратно на родину, однако те не хотят этого.

Видео: Twitter/TadeuszGiczan

Теги: беженцы, белорусско-польская граница, брузги, забор
Категории: Происшествия, Лента новостей, Мировые новости,

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