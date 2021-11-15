Лукашенко заявил: мигранты не хотят возвращаться на родину

Их уговаривают вернуться обратно в родные страны, однако эти попытки пока не принесли успеха, отметил президент.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова отправить беженцев обратно на родину, однако те не хотят этого. Об этом он сказал в ходе встречи с рабочей группой по доработке проекта Конституции.

По словам главы государства, мигрантов уговаривают вернуться обратно в страны, откуда они прибыли, однако эти попытки пока не принесли успеха.

Мы готовы посадить всех в самолеты, которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он подчеркнул, что республика за последние несколько месяцев запретила въезд нескольким тысячам нелегалов. Лукашенко заявил о готовности доказать этот факт Германии и США, если они будут сомневаться.

Ранее Лукашенко заявил о готовности отправлять мигрантов самолетами в Мюнхен. Он напомнил, что напомнил, что власти этого города ранее заявили о готовности принять находящихся на белорусско-польской границе беженцев. По словам главы государства, приют для двух-трех тысяч беженцев для Европейского союза не является проблемой.

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