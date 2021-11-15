Лукашенко заявил: мигранты не хотят возвращаться на родину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова отправить беженцев обратно на родину, однако те не хотят этого. Об этом он сказал в ходе встречи с рабочей группой по доработке проекта Конституции.
По словам главы государства, мигрантов уговаривают вернуться обратно в страны, откуда они прибыли, однако эти попытки пока не принесли успеха.
Мы готовы посадить всех в самолеты, которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Он подчеркнул, что республика за последние несколько месяцев запретила въезд нескольким тысячам нелегалов. Лукашенко заявил о готовности доказать этот факт Германии и США, если они будут сомневаться.
Ранее Лукашенко заявил о готовности отправлять мигрантов самолетами в Мюнхен. Он напомнил, что напомнил, что власти этого города ранее заявили о готовности принять находящихся на белорусско-польской границе беженцев. По словам главы государства, приют для двух-трех тысяч беженцев для Европейского союза не является проблемой.
Видео: Telegram/Пул Первого
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