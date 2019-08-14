Колонна беженцев пришла на погранпереход между Белоруссией и Польшей

На границе двух государств находится около двух тысяч человек.

Беженцы из стихийного лагеря расположились вблизи пограничного перехода "Брузги – Кузница" между Белоруссией и Польшей. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на заявление источника в белорусских органах погранслужбы.

Отмечается, что мигранты находятся "прямо на линии границы", однако попыток прорыва на территорию Польши пока зафиксировано не было. По информации источника, сейчас у погранзаграждений находится около двух тысяч человек.

Они находятся прямо на линии границы. Прорыва через польские заграждения не было. из сообщения собеседника агентства

Отмечается, что в настоящее время обстановка в целом "спокойная".

Напомним, на прошлой неделе многочисленная группа беженцев направилась через Белоруссию к границе с Польшей, чтобы попасть на территорию ЕС. Мигранты разбили лагерь перед погранзаграждениями и периодически совершали попытки их прорыва. Утром 15 ноября лагерь был свернут. К полудню того же дня беженцы самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска Брузги, отметили в Государственном погранкомитете Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова отправить мигрантов самолетами в Германию, если власти Польши не дадут им гуманитарный коридор.

Фото: ГПК Белоруссии

Видео: Twitter/PolskaPolicja