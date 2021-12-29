Токаев назвал события в Казахстане попыткой государственного переворота

Организаторы беспорядков воспользовались недовольством граждан подросшими ценами на газ, уверен президент.

Прошедшие события в Казахстане являются попыткой государственного переворота. Такое мнение в ходе внеочередного заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По слова главы государства, действия зачинщиков беспорядков координировались из одного центра. Токаев уверен, что противоправные действия планировались на протяжении долгого времени, о чем говорят синхронные нападения на ряд административных зданий, а также банки и телевышку.

За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю тридцатилетнюю историю независимости. Речь идет о попытке государственного переворота. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Он считает, что организаторы беспорядков воспользовались недовольством граждан подросшими ценами на газ, чтобы задействовать боевиков.

Напомним, в Казахстане на фоне беспорядков были задержаны 7939 человек. Только в Шымкенте силовики задержали более 2,7 тыс. подозреваемых.

Ранее в Нур-Султане нашли мертвым полковник комитета нацбезопасности Казахстана.

Видео: YouTube / Телеканал Хабар 24