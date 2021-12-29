В Нур-Султане найден мертвым полковник комитета нацбезопасности Казахстана

Мужчина мог совершить самоубийство.

В Нур-Султане найден мертвым полковника комитета национальной безопасности Казахстана Азамат Ибраев. Об этом сообщает пресс-служба КНБ.

По информации ведомства, труп мужчины был обнаружен по дворе его дома 10 января.

Подробности смерти Ибраева не раскрываются. По информации местных СМИ, полковник мог совершить самоубийство.

Проводится досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, что богатейшие люди Казахстана на фоне протестов потеряли три миллиарда долларов.

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