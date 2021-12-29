Богатейшие люди Казахстана на фоне протестов потеряли 3 млрд долларов

Речь идет про четырех миллиардеров из Казахстана.

Четыре миллиардера из Казахстана на фоне протестов и массовых беспорядков потеряли порядка 3 млрд долларов. Отмечается, что эти люди считаются богатейшими в республике, пишет Forbes.

Так, состояние председателя совета директоров казахской платежной и финтех-компании Kaspi.kz Вячеслава Кима по информации издания сократилось с 5,7 до 4,2 млрд долларов. Гендиректоре этой же фирмы Михаиле Ломтадзе тоже потерял значительные деньги – его состояние сократилось с 5,2 до 3,8 млрд долларов.

А вот состояние средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Кулибаевой и ее мужа Тимура Кулибаева сократилось примерно на 200 тыс. долларов. Отметим, что супруги владеют контрольным пакетом акций Народного банка (Халык-банк).

Ранее мы сообщали, что в Казахстане было ликвидировано две террористические ячейки.

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