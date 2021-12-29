В Алма-Ате начался несогласованный митинг в память о погибших во время январских беспорядков

Участники растянули плакат с надписью "Народ не террорист".

На площади Республики в Алма-Ате начинается не согласованный с властями митинг в память жертв январских беспорядков. Об этом пишет "РИА Новости".

На мероприятии присутствуют десятки людей. Участники растянули плакат с надписью "Народ не террорист". Также на Монумент Независимости Казахстана прикрепили список с именами погибших.

К площади стянуты полицейские, однако они пока не вмешиваются в происходящее.

Напомним, в начале января текущего года в городах республики прошли митинги из-за роста цен на газ. Вскоре демонстрации переросли в массовые беспорядки: злоумышленники нападали на правоохранителей, грабили административные учреждения и магазины, поджигали здания. По данным генеральной прокуратуры Казахстана, в результате январских событий пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Казахстан в январе стал "жертвой международных банд".

Видео: Youtube/Tipa blogger