Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд

Казахстан в январе стал жертвой международных банд. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытия переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
Глава государства отметил, что предыдущая встреча с президентом соседней республики произошла перед Новым годом, и на тот момент ничего не предвещало развития событий, произошедших в начале прошлого месяца.
Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны.
Владимир Путин, президент РФ
По мнению российского лидера, сейчас ситуация в Казахстане восстановилась. Путин напомнил, что, Россия, как одна из стран ОДКБ, "подставила плечо" соседям в соответствии с четвертой статьей договора. Президент подчеркнул также немаловажную роль в противостоянии злоумышленникам силовых структур республики.
Ранее Путин призвал дипломатов добиться от США и НАТО гарантий безопасности.
Видео: Youtube / Россия 24
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