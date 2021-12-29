Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд

Президент отметил, что злоумышленники воспользовались непростой ситуацией внутри республики.

Казахстан в январе стал жертвой международных банд. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытия переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Глава государства отметил, что предыдущая встреча с президентом соседней республики произошла перед Новым годом, и на тот момент ничего не предвещало развития событий, произошедших в начале прошлого месяца.

Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Владимир Путин, президент РФ

По мнению российского лидера, сейчас ситуация в Казахстане восстановилась. Путин напомнил, что, Россия, как одна из стран ОДКБ, "подставила плечо" соседям в соответствии с четвертой статьей договора. Президент подчеркнул также немаловажную роль в противостоянии злоумышленникам силовых структур республики.

Ранее Путин призвал дипломатов добиться от США и НАТО гарантий безопасности.

Видео: Youtube / Россия 24