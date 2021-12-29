Путин призвал дипломатов добиться от США и НАТО гарантий безопасности

От Соединенных Штатов и Североатлантического альянса необходимо добиваться юридически закрепленных гарантий безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя с Днем дипломатического работника сотрудников и ветеранов внешнеполитического ведомства РФ. Обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.
По мнению главы государства, обстановка в мире становится "более турбулентной и напряженной", что требует усилий по обеспечению стратегической стабильности, а также противодействия угрозам и вызовам.
В первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны.
Владимир Путин, президент РФ
Российский лидер добавил, что особую важность представляют работы по созданию "справедливого и стабильного многополярного миропорядка" и упрочению верховенства международного права.
Ранее постпред РФ при ООН Геннадий Гатилов заявил, что игра США с гарантиями безопасности станет трагедией.
Фото: kremlin.ru
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