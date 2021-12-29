Постпред РФ при ООН Гатилов: игра США с гарантиями безопасности станет трагедией

Вашингтон и партнеры не готовы к реальному развязыванию конфликта с Москвой, считает он.

Игра Соединенных Штатов с гарантиями безопасности может обернутся трагедией. Такое мнение в интервью "РИА Новости" выразил постоянный представитель России при Организации объединенных наций Геннадий Гатилов.

По словам дипломата, Вашингтон и его партнеры на данный момент не готовы к реальному развязыванию конфликта с Москвой, а введением санкций и военными маневрами США и Запад пытаются повысить ставки на переговорах по ‎гарантиям безопасности.

Нашу ‎серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники ‎обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ‎ставок может обернуться реальной трагедией. Геннадий Гатилов, постпред РФ при ООН

Он отметил, что виновниками трагедии будут те, кто навязал международному сообществу эту "опасную игру".

Напомним, 17 декабря 2021 года Москва опубликовала проекты договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В них российская сторона настаивает на юридических гарантиях нерасширения Североатлантического альянса на восток, отказе присоединения к блоку Украины, а также от создания военных баз на территории постсоветских государств.

Ранее российский посол в Белоруссии Борис Грызлов назвал текущее развитие ситуации вокруг Украины "худшим сценарием".

Фото: Twitter / GGatilov