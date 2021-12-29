В Казахстане арестовали иностранцев, участвовавших в захвате акимата Алма-Аты

Личности злоумышленников смогли установить по видеоматериалам.

В Казахстане отправили под арест двух иностранцев, которые принимали участие в захвате здания администрации Алма-Аты в ходе январских беспорядков. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

По версии ведомства, арестованные в ночь с 4 на 5 января участвовали в захвате акимата, а также применяли жестокое насилие в отношении охранников учреждения, избивая их полицейскими дубинками и щитами. Личности злоумышленников смогли установить по видеоматериалам.

В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по статьям об участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.

Напомним, в начале января текущего года в городах республики прошли митинги из-за роста цен на газ. Вскоре демонстрации переросли в массовые беспорядки: злоумышленники нападали на правоохранителей, грабили административные учреждения и магазины, поджигали здания. По данным генеральной прокуратуры Казахстана, в результате январских событий пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

Ранее в Алма-Ате прошел несогласованный митинг в память о погибших во время январских беспорядков.

Фото: МВД Казахстана