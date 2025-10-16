Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате

Россиянин одолел во втором круге турнира Уолтона.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Алма-Ате. Призовой фонд соревнования превышает 1 млн долларов.

Во втором круге турнира соперником 14-й ракетки мира был австралийский спортсмен Адам Уолтон. Медведев одержал победу со счетом 7:5, 7:6 (7:0). Теннисисты проели на корте 1 час 44 минуты.

Отметим, что последний титул в карьере Даниил Медведев завоевал в мае 2023 года в Риме. В четвертьфинале ATP 250 в Алма-Ате россиянин встретится с венгерским спортсменом Фабианом Марожаном. Встреча состоится завтра, 17 октября.

Ранее мы сообщали, что Андреева проиграла Зигемунд во втором круге турнира в Ухане.

Видео: Tennis TV