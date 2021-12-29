В Казахстане ликвидированы две террористические ячейки

Один из задержанных является иностранным гражданином.

В Казахстане ликвидировали две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в массовых беспорядках. Об этом сообщили в пресс-службе комитета национальной безопасности страны.

Задержание произошло 9 декабря в городе Алма-Аты. По информации ведомства, в ходе обысков были обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия, гранаты, боеприпасы, а также религиозную литературу и "иные вещественные доказательства".

Подчеркивается, что задержанный лидер одной из ячеек, который, является иностранцем, активно участвовал в массовых беспорядках, занимался подготовкой сторонников и имел связь с террористическими группировками за границей Казахстана. В настоящее время проводится розыск его пособников.

Ранее в казахстанском Шымкенте задержали более 2,7 тыс. подозреваемых в участии в беспорядках.

Видео: Telegram / KazTAG