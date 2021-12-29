Саммит ОДКБ открылся минутой молчания в память о жертвах беспорядков в Казахстане

В ходе беспорядков погибли 164 человека.

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали внеочередную видеоконференцию по Казахстану. Саммит открылся с минуты молчания в память о жертвах беспорядков на территории республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна пережила самый тяжелый кризис за всю историю своей независимости. По словам главы государства, речь идет по попытке государственного переворота.

Мероприятие проводится под председательством Армении. В нем принимают участие президенты России, Казахстана, Белоруссии и Таджикистана, а также премьер-министр Киргизии и генеральный секретарь ОДКБ.

Согласно официальным данным, в ходе беспорядков в Казахстане погибли 164 человека, больше всего жертв в Алма-Ате – 103. Сумма ущерба стране составляет около 212 миллионов долларов. В Казахстане 10 января объявлен общенациональный траур.

Ранее сообщалось, что контртеррористическая операция в Казахстане будет продолжена до полного уничтожения террористов.

Видео: Youtube / Хабар 24