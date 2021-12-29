  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:29
93
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Контртеррористическая операция в Казахстане будет продолжена до полного уничтожения террористов

0 0

Ранее сообщалось о задержании 4 тыс. террористов на территории республики.

Замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов заявил, что контртеррористическая операция в стране будет продолжаться до полного уничтожения террористов.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане было задержано более 4 тыс. террористов, которым грозят пожизненные сроки.

В настоящее время в стране продолжается контртеррористическая операция.

Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в Республике Казахстан. 

Султан Гамалетдинов,  замминистра обороны Казахстана

Ранее мы сообщали, что в Казахстане во время беспорядков погибли 164 человека. 

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти.

Теги: массовые беспорядки в казахстане, протесты в казахстане
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии