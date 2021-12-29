Контртеррористическая операция в Казахстане будет продолжена до полного уничтожения террористов

Замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов заявил, что контртеррористическая операция в стране будет продолжаться до полного уничтожения террористов.
Ранее сообщалось о том, что в Казахстане было задержано более 4 тыс. террористов, которым грозят пожизненные сроки.
В настоящее время в стране продолжается контртеррористическая операция.
Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в Республике Казахстан.
Султан Гамалетдинов, замминистра обороны Казахстана
Ранее мы сообщали, что в Казахстане во время беспорядков погибли 164 человека.
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