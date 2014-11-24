Тысячи итальянских футбольных фанатов жгли пиротехнику в фан-зоне в Риме

В Евро-2020 одержала победу сборная Италии.

Несколько тысяч фанатов сборной Италии собрались в фан-зоне в Риме перед финалом Чемпионата Европы по футболу-2020 против команды Англии. Видео были опубликованы в социальных сетях.

Итальянцы распевали национальный гимн своей страны, размахивали флагами и поджигали пиротехнические изделия.

Напомним, финальный матч чемпионата состоялся 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Сборная Италии обыграла Англию в финале Евро-2020. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Дополнительные минуты не помогли выявить победителя, поэтому было принято решение провести серию послематчевых пенальти. По результатам этого итальянцы вырвались вперед со счетом 3:2.

Ранее в Лондоне 19 полицейских получили ранения при столкновениях с болельщиками.

Видео: Youtube/Everything Football