Стороны пришли к договоренностям. Бизнесмен не приедет в США.

Российский бизнесмен Олег Тиньков урегулировал налоговые претензии с Минюстом США. Такое заявление опубликовано на официальном сайте судебной инстанции Северного округа в штате Калифорния. Против иностранца рассматривалось дело о нарушении американского законодательства. В тексте документа отмечается, что стороны пришли к пониманию. Они просят до 1 октября назначить слушание, чтобы представить договоренности.

В документе упоминается о том, что обвиняемая сторона предоставила обвинению материалы, которые говорят о том, что приезд бизнесмена на территорию США будет небезопасен для его здоровья, так как Тиньков проходит лечение от онкологического заболевания. Сведений о том, что судья одобрил прошения, на данный момент нет.

Напомним, что в конце февраля 2020 года налоговая служба США предъявила в лондонском суде претензии предпринимателю Олегу Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. Бизнесмен якобы предоставил Вашингтону заведомо ложные сведения о собственных финансовых активах при отказе от гражданства США в 2013 году. Ему может грозить до шести лет тюремного заключения.

Олег Тиньков объяснил срыв сделки с "Яндексом".

Фото: Pixabay.com

