Олег Тиньков объяснил срыв сделки с "Яндексом"

Банку эта сделка принесла бы негативные последствия.

Предприниматель Олег Тиньков объяснил срыв сделки между банко "Тинькофф" с "Яндексом". По его словам, данное решение принял лично он. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо бизнесмена сотрудникам банка.

Он отметил, что в начале обсуждения речь шла об объединении с целью построить самую большую частную компанию в России.

По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить "Тинькофф". Олег Тиньков, предприниматель

По его словам, банку эта сделка принесла бы негативные последствия. Тиньков раскритиковал "Яндекс", заявив, что он излишне забюрократизирован. Он подчеркнул, что не верит в его будущее.

Ранее мы писали, что переговоры о приобретении "Яндексом" банка "Тинькофф" завершены, сделки не будет.

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