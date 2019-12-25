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Переговоры о приобретении "Яндексом" банка "Тинькофф" завершены, сделки не будет
Сегодня, 13:47
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matveyvn

Переговоры о приобретении "Яндексом" банка "Тинькофф" завершены, сделки не будет

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Акции обоих компаний на биржах начали падать.

Переговоры о приобретении "Яндексом" банка "Тинькофф" завершены, сделки не будет. Об этом сообщили обе стороны.

После новости акции обоих компаний на биржах начали падать. Акции "Яндекса" упали на 4,1%, TCS Group — на 7,1%.

Переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки были немедленно прекращены.

цитата из сообщения TCS Group

Причина отмены сделки в том, что "Яндексу" не удалось договориться об условиях сделки с основными акционерами "Тинькофф".

Ранее Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка "Яндексу".

Теги: банки, тинькофф, яндекс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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