На финансовом рынке он добился всего, что хотел.

Российский предприниматель, основатель TCS Group Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка "Яндексу". Об этом пишут "РИА Новости".

Тиньков заявил, что на финансовом рынке он добился всего, что хотел, поэтому "настало время заняться чем-то другим". В планах у него создание фонда для борьбы с лейкемией. Также Тиньков уходит с поста главы совета директоров "Тинькофф-банка". Права владения акциями TCS Group он передал в семейный траст.

Но я остаюсь с компанией, буду помогать "Яндексу" строить самую большую и самую эффективную частную компании в России. Олег Тиньков, предприниматель

Он не рассказал, в какой роли останется в банке.

Ранее мы писали, что "Яндекс" договорился о покупке банка "Тинькофф".

Фото: pixabay.com