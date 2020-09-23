Сумма сделки - 5,48 миллиардов долларов.

"Яндекс" договорился о покупке банка "Тинькофф". Российский IT-гигант купит TCS Group, в которую входит популярный банк.

Сумма сделки - 5,48 миллиардов долларов. Её часть "Яндекс" оплатит собственными акциями — стоимость одной 27,64 долларов.

После информации о покупке банка акции российской IT-компании на бирже Nasdaq выросли на +4,13%, до 61,34 доллара за штуку.

Ранее мы писали, что в "Яндекс.Навигаторе" появилась возможность строить маршруты для грузовиков.

Видео: YouTube / Фанимани