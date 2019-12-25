Приложение будет учитывать все указанные параметры большегрузов.

В Яндекс.Навигаторе появилась возможность строить маршруты для грузовиков с учётом их габаритов, веса и других параметров. Новая функция учитывает очень многие параметры – высоту и максимальную разрешенную массу, длину, ширину, фактическая массу, нагрузку на ось, грузоподъемность, езду с прицепом и экологический класс. Об этом сообщила пресс-служба компании "Яндекс".

На данный момент навигацией могут воспользоваться водители большегрузов, которые ездят по Москве и Московской области, по Петербургу и Ленинградской области. Постепенно приложение будет работать и в других регионах.

Чтобы строить маршруты, водителю нужно в меню Навигатора поменять режим с легкового на грузовой и в разделе "Грузовая навигация" указать параметры своего грузовика.

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