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Болеющий лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом
Сегодня, 16:08
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matveyvn

Болеющий лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

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Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Instagram.

Болеющий лейкемией российский бизнесмен Олег Тиньков заразился коронавирусом. По его словам, он переболел инфекцией три месяца назад. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Instagram.

Я еще переболел коронавирусом 3 месяца назад.

Олег Тиньков, основатель группы "Тинькофф"

В марте у Олега Тинькова диагностировали острую форму лейкемии. До этого Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений. В начале апреля он заявил, что уходит с поста главы совета директоров "Тинькофф-банка".

Теги: банк тинькофф, коронавирус, тиньков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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