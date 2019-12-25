Болеющий лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Instagram.

Болеющий лейкемией российский бизнесмен Олег Тиньков заразился коронавирусом. По его словам, он переболел инфекцией три месяца назад. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Instagram.

Я еще переболел коронавирусом 3 месяца назад. Олег Тиньков, основатель группы "Тинькофф"

В марте у Олега Тинькова диагностировали острую форму лейкемии. До этого Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений. В начале апреля он заявил, что уходит с поста главы совета директоров "Тинькофф-банка".