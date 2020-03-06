Он уже прошёл несколько курсов химиотерапии.

У Олега Тинькова диагностировали острую форму лейкемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление банкира.

Бизнесмен рассказал, что долго не появлялся на публике.

- И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, пришло время сообщить. "У меня диагностирована острая форма лейкемии, - заявил Тиньков.

Тиньков отметил, что диагноз ему поставили в октябре. Он уже прошёл несколько курсов химиотерапии.

Ранее Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений.