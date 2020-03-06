У Олега Тинькова диагностировали острую форму лейкемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление банкира.
Бизнесмен рассказал, что долго не появлялся на публике.
- И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, пришло время сообщить. "У меня диагностирована острая форма лейкемии, - заявил Тиньков.
Тиньков отметил, что диагноз ему поставили в октябре. Он уже прошёл несколько курсов химиотерапии.
Ранее Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений.
Обсуждение ( 1 )
Как тока не косят, чтоб срок не намотали. Даже бывали случаи, когда гвозди глотали