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Сегодня, 18:08
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matveyvn
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У Олега Тинькова диагностировали острую форму лейкемии

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Он уже прошёл несколько курсов химиотерапии.

У Олега Тинькова диагностировали острую форму лейкемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление банкира.

Бизнесмен рассказал, что долго не появлялся на публике. 

- И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, пришло время сообщить. "У меня диагностирована острая форма лейкемии, - заявил Тиньков.

Тиньков отметил, что диагноз ему поставили в октябре. Он уже прошёл несколько курсов химиотерапии.

Ранее Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений.

Теги: банк, тиньков, химиотерапия
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 18:44

Как тока не косят, чтоб срок не намотали. Даже бывали случаи, когда гвозди глотали 

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