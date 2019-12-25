Бизнесмен хочет сосредаточиться на своём здоровье.

Российский предприниматель Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров Тинькофф-банка. Об этом рассказал его официальный представитель.

Я намерен покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф-банка, - сказал бизнесмен.

Он отметил, что это произойдёт в течение ближайших недель. По информации ТАСС, Олег Тиньков хочет сосредаточиться на своём здоровье.

В начале марта бизнесмен рассказал, что у него диагностировали острую форму лейкемии.

Ранее мы рассказывали, что Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов.