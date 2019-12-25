Российский предприниматель Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров Тинькофф-банка. Об этом рассказал его официальный представитель.
Я намерен покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф-банка, - сказал бизнесмен.
Он отметил, что это произойдёт в течение ближайших недель. По информации ТАСС, Олег Тиньков хочет сосредаточиться на своём здоровье.
В начале марта бизнесмен рассказал, что у него диагностировали острую форму лейкемии.
Ранее мы рассказывали, что Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов.
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