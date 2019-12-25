Из-за снижения котировок его состояние упало до 2,1 миллиарда.

Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Forbes.

На Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9%. Она составила 17 долларов за штуку. При этом в течение дня котировки падали до 14,86 доллара.

Исходя из доли Тинькова в компании, из-за снижения котировок его состояние упало до 2,1 миллиарда.

Ранее Минюст США предъявил обвинения Тинькову в уклонении от уплаты налогов, а также в сокрытии реальных доходов. После бизнесмен заявил, что у него диагностировали острую форму лейкемии.

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