Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Forbes.
На Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9%. Она составила 17 долларов за штуку. При этом в течение дня котировки падали до 14,86 доллара.
Исходя из доли Тинькова в компании, из-за снижения котировок его состояние упало до 2,1 миллиарда.
Ранее Минюст США предъявил обвинения Тинькову в уклонении от уплаты налогов, а также в сокрытии реальных доходов. После бизнесмен заявил, что у него диагностировали острую форму лейкемии.
Фото: Википедия
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